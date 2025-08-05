Санкции помогут? Как США собираются решать украинский конфликт

Ограничения со стороны Соединенных Штатов могут коснуться не только России, но и целого ряда других государств.

Новые санкции против России — это «очевидный следующий шаг» в попытке урегулировать украинский конфликт. Об этом изданию Bloomberg заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

«Вторичные санкции и пошлины против… Китая, Индии и Бразилии, покупающих нефть, которую добывает Россия, являются очевидным следующим шагом в попытке положить конец войне», — заявил он.

Президент США Дональд Трамп все-таки хочет «разыграть эту карту», даже несмотря на признанное эффективное противостояния РФ предыдущим санкциям, пояснил Уитакер. Это, по мнению главы Штатов, позволит «создать условия» для остановки боевых действий в Незалежной.

Ранее требованием для отказа от новых санкций стал 50-дневный срок, в который конфликт должен завершиться. Сейчас это срок сократился до десяти-12 дней. Иначе Вашингтон угрожает ввести 100% пошлины на товары из России и вторичные санкции для государств, которые закупают нефть из РФ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп грозится ужесточить пошлины в отношении Индии из-за закупки нефти из РФ.

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