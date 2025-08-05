Сергей Собянин: «Москвариум» на ВДНХ празднует 10-летний юбилей

Недавно ВДНХ отметила свой 86-й день рождения, а сегодня 10-летний юбилей празднует «Москвариум». Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

«Москву часто называют портом пяти морей, хотя до ближайшего из них сотни километров. Именно этот парадокс вдохновил нас на создание уникального центра океанографии и морской биологии. И, как говорится, мы не прогадали. Центр океанографии и морской биологии “Москвариум” стал одним из самых популярных павильонов главной выставки страны и за 10 лет работы принял более 18 миллионов посетителей», — отметил Мэр Москвы.

«Москвариум» — это настоящий океан в городе. Общий объем воды в нем достигает 25 миллионов литров, а уникальная коллекция насчитывает 600 видов и 12 тысяч обитателей. В более чем 80 аквариумах можно увидеть редких, особо охраняемых и краснокнижных животных, в том числе амазонских арапайм, акульего ската, средиземноморских морских коньков, осетровых, черепаху биссу, а также свыше 10 видов акул.

Самые крупные обитатели — китообразные и ластоногие, а самые компактные — беспозвоночные жители холодных морей и коралловых рифов.

«“Москвариум” — не только музей живой природы. Здесь регулярно проходят детские спектакли и интерактивные выставки. В сотрудничестве с Михаилом Мироновым, Вячеславом Кулаевым, Василием Козарем и другими известными режиссерами “Москвариум” создал 11 водных шоу. Помимо ярких эмоций и впечатлений, такие постановки прививают юным зрителям интерес к природе, музыке и классическим произведениям мировой культуры. Эти шоу посетили более трех миллионов зрителей со всех уголков страны», — подчеркнул Сергей Собянин.

Главный приоритет «Москвариума» — благополучие его обитателей. Благодаря среде обитания, квалифицированным специалистам, уходу и заботе за 10 лет здесь родились несколько тысяч животных, в том числе редко размножающиеся в океанариумах, — например, краснокнижные черноморские афалины и морские коньки, синепятнистые хвостоколы Кюля и тэниура-лимма, черноперые, белоперые и кошачьи акулы, а также медузы разных видов и мечехвосты.