Жена победившего рак иллюзиониста Сергея Сафронова раскрыла беременность

Екатерина станет мамой во второй раз, а Сергей — отцом в четвертый.

Екатерина Сафронова, жена иллюзиониста и экс-ведущего шоу «Битва экстрасенсов» Сергея Сафронова, ждет второго ребенка. Об этом знаменитость сообщил у себя на странице в социальной сети.

текст. Instagram*/safronov_sergey

Пару лет назад фокусник говорил, что хотел бы стать отцом для пятерых детей. В то время Сафронов боролся с раком. Телеведущий прошел лечение и победил болезнь. Он отказался от вредных привычек, отдав предпочтение здоровому образу жизни.

Первая радостную новость подписчикам сообщила сама Екатерина. Она опубликовала фотографии, где показала округлившийся живот. На снимках — 36-летняя супруга ведущего выглядит счастливой. На ней белое платье, а рядом с ней стоит ее супруг, который одет в серый костюм и светлую футболку.

Чуть позднее эти же кадры у себя на странице разместил 42-летний Сергей Сафронов. В комментариях под последним постом экс-ведущего «Битвы экстрасенсов» сразу образовались десятки поздравительных сообщений.

«О, поздравляю, Сергей! Очень рада за вас!», «Ура! Поздравляем! Вы большие молодцы!», — пишут пользователи соцсети.

Сергей воспитывает троих детей от разных браков — 15-летнюю Алину и 13-летнего сына Владимира от первой жены Марии, а также шестилетнюю Алису от нынешней избранницы Екатерины.

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