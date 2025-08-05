Песков: приговор Гуцул — неприкрытое давление на оппозицию в стране

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В Кремле назвали арест главы Гагаузии образцом политически мотивированного решения.

Фото, видео: DUMITRU DORU./ТАСС; 5-tv.ru

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Молдавские власти приговорили главу Гагаузии к семи годам лишения свободы. К сторонникам Евгению Гуцул не пустили: задержали прямо в здании суда. В Кремле все происходящее назвали образцом политически мотивированного решения.

«Это образец незаконного давления на политических оппонентов в ходе предвыборной кампании. Мы видим, как оппозиция зажимается, люди лишаются возможности голосовать за тех, кого они предпочитают. Речь идет о том, что правила демократии попираются в этой стране», — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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