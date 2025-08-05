Причина — якобы поставка России деталей для БПЛА под видом холодильных установок.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Anna Ross; 5-tv.ru

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Брюссель от угроз не отказывается. Правда, звучат они сегодня в адрес Пекина.

Как стало известно изданию Politico, Евросоюз готовит новые санкции против Поднебесной. За то, что Китай якобы поставлял России детали для беспилотников под видом промышленных холодильных установок.

Этого никто так и не доказал. Давление на ведущего экономического игрока в мире эксперты расценивают как отчаянный политический жест. Ведь вбить клин между Москвой и Пекином невозможно. Как показал последний и фактически провальный саммит ЕС — Китай, это скорее Брюсселю нужно опасаться китайских ответных мер.

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