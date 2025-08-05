Дно пробито: в Верховной Раде обсуждают военную подготовку в детских садах

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В Верховной Раде обсуждают военную подготовку в детских садах

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко; 5-tv.ru

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В украинских школах ее проводят с 14 лет, в институтах с сентября введут обязательный спецкурс.

На фоне тяжелых фронтовых потерь Украина собирается готовить пехоту уже из детей. Игорь Швайка, один из руководителей территориальной обороны ВСУ и бывший депутат Рады, рассказал о законопроекте, который вводит специальную военную подготовку уже в детском саду. В чем именно она будет заключаться — неизвестно. Но план по ранней идеологической обработке очевиден.

«И детки наши, украинцы и украинки, уже с пяти лет ориентировочно будут готовиться. И не будет больше споров, будет украинская монолитная нация, которая точно знает, что цена ее существования — это множество жертв, принесенных на алтарь этой войны», — сказал экс-депутат Верховной Рады Игорь Швайка.

Страна, которая на самом деле существует благодаря победе над фашизмом, теперь активно навязывает юношам и девушкам нацистскую идеологию и боевые навыки. Для школьников — с 14 лет в формате специальных военно-патриотических игр. А в институтах уже с сентября вводится спецкурс обязательный для всех, независимо от пола и состояния здоровья студента.

По инициативе Министерства обороны, практика будет проходить в учебных центрах ВСУ. Отказ приведет к автоматическому отчислению.

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