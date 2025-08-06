Закон о тишине в 2025 году: какие изменения и штрафы ждут россиян

В многоквартирных домах шум — частая причина конфликтов между соседями.

Депутаты Госдумы начали формировать новый закон о тишине, который будет работать в многоквартирных домах. И по большому счету в нем всего лишь одно ограничение — уровень шума в ночное время не более 30 децибел. Вроде ничего страшного, но корреспондент «Известий» Иван Литомин прошелся по квартирам и понял, что 30 децибел - это крайне мало. Вот сейчас уже за полночь и вы смотрите телевизор. Если уровень звука на нем больше 20, то вы уже потенциальный нарушитель.

Стиральная машинка, пылесос, параллельно — телевизор и вентилятор. Мечислава Мириам после тяжелого рабочего дня проводит генеральную уборку в своей квартире. Поздно вечером. Соседи тоже после работы, уставшие, а тут такие нервы. Колотят в дверь, говорят, мол, у вас там вечеринка.

«Я очень боюсь вообще таких моментов, когда кто-то стучится, но решилась открыть дверь. Стоит женщина, это моя соседка. Я ей сказала, что это не у меня. Возможно, она обозналась, она ушла», — заявила Мириам.

К Мечиславе даже хотели вызвать полицию.

«Через розетки слышно много звуков. Громкую музыку, в принципе, слышно. По ночам слышно, если стиральная машина шумит», — рассказывает Айгуль Шамсутдинова.

Пользоваться стиральной машиной ночью теперь будет запрещено. Члены Общественной палаты России выдвинули инициативу — привести в порядок закон «О тишине». Сейчас нормы и правила тишины в многоквартирных домах прописаны отдельно в каждом регионе. Где-то нельзя шуметь с 22 часов, где-то — с 23. Часы шумных ремонтных работ тоже разнятся. Но главное — нет четкой цифры, что такое шум. Общественники предлагают установить планку в 30 децибел.

«Не секрет, что зачастую именно плохая шумоизоляция в новостройках приводит к тому, что мы слышим работу пылесосов, стиральных машин, звуков общения с соседями, плач ребенка. Я сейчас не беру даже ремонтные работы», — отметил член Общественной палаты Евгений Машаров.

Шумоизоляцию мы решили проверить и провести журналистский эксперимент.

«Мы в обычной московской квартире и включаем главный, по мнению законодателей, источник шума — стиральную машину. При помощи специального прибора-шумометра мы будем измерять ее децибелы», — говорит Литомин.

Рядом со стиральной машинной прибор показывает около 70 децибел. Уходим в другую комнату.

«Ее и здесь хорошо слышно. Я сейчас замолкаю и прибор показывает 50 с небольшим децибел», — заявляет Литомин.

К стиральной машине добавляем телевизор. Снова измеряем.

«Около 50 децибел — такой шум мы сейчас измеряем за стеной», — отмечает корреспондент.

Получается, что стирать, пылесосить или пользоваться посудомойкой по ночам будет незаконно. А ведь многие специально запускают эти приборы именно на ночь. Так выгоднее.

«У нас пиковый тариф 8 рублей 94 копейки, в зоне полупика 6 рублей 15 копеек, а ночью 3 рубля 2 копейки. То есть ночью в три раза дешевле, чем во время пика включать стиральную машину или там посудомоечную машину», — рассказал гендиректор «Электроэнерго» Игорь Башмаков.

Но тогда все будут включать приборы после того, как возвращаются с работы. Изменятся часы пиковой нагрузки. Например, в Москве, по примерному подсчету, во время вечернего пика одних только стиральных машин может добавиться примерно два миллиона.

«Задокументировать факт нарушения тишины не так просто. Необходимо по-хорошему использовать специальную аппаратуру, которая замеряет уровень этого шума. Либо иным образом это как-то зафиксировать. А, как правило, к приезду полиции шум успокаивается», — отметил адвокат Евгений Корчаго.

Единый законопроект о тишине пока был принят лишь в первом чтении. Будет еще второе и третье. Когда изменения вступят в силу, пока неизвестно. Поэтому сегодня на ночь стирать и пылесосить можно спокойно.

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