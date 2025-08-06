Умерла звезда сериала «Ходячие мертвецы» Келли Мак

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 46 0

Причиной смерти стала неизлечимая болезнь.

Умерла звезда сериала «Ходячие мертвецы» Келли Мак

Фото: Collin Xavier/Image Press Agency/ТАСС

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Умерла американская актриса Келли Мак, сообщил журнал The Hollywood Reporter. Знаменитость умерла 2 августа после продолжительной борьбы с глиомой центральной нервной системы. Актриса известна по ролям в сериалах «Ходячие мертвецы» и «Медики Чикаго».

Мак появилась на свет в 1992 году в США и обрела популярность после исполнения роли Аделины (Адди) в девятом сезоне сериала «Ходячие мертвецы». Среди других проектов в ее карьере — фильм «Нарушение вещания» (2021), драма «Нежная арка» (2024), а также будущий проект от Universal, запланированный к выходу в 2025 году.

В последнем она проявила себя не только в кадре, но и в качестве исполнительного продюсера. Последние одиннадцать лет Мак проживает в Лос-Анджелесе, активно развивая свою карьеру в индустрии кино и телевидения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Джейн Морган, известная по таким песням, как «Fascination» и «The Day the Rains Came», скончалась на 102 году жизни, пишет The Hollywood Reporter.

Артистка умерла в хосписе от естественных причин.

Морган стала известной в 1950-1960-х годах. Она пела на пяти языках, была международной знаменитостью. Звезда с именем певицы украшает «Аллею славы» в Голливуде.

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