Важны и форма, и дозировка: почему не все витамины D одинаково полезны

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 17 0

Иммунолог Салихова: витамин D лучше принимать в более эффективной форме D3

почему не все витамины D одинаково полезны

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

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Необходимые организму вещества в таблетках, капсулах или каплях могут оказаться вредными для здоровья, если сделать неправильный выбор препарата.

Витамин D поддерживает иммунитет и гормональную систему, укрепляет кости и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Он необходим организму, и при необходимости дефицит можно восполнить содержащими его препаратами. Однако не любой аптечный флакончик решит проблему, так как эффективность в каждом конкретном случае зависит от формы, качества и правильной дозировки действующего вещества.

Как выбрать подходящую добавку, журналистам издания Газета.ру рассказала врач-аллерголог и иммунолог Альфия Салихова. Как отметила доктор, есть две основные формы витамина D — D2 (эргокальциферол) и D3 (холекальциферол). Второй вариант, который организм получает из пищи и вырабатывает под воздействием Солнца, по словам эксперта, на 30% эффективнее повышает уровень витамина D в крови. Кроме того, важен производитель, а также его отношение к стандартам качества.

«Некоторые недорогие добавки могут содержать примеси или недостаточное количество действующего вещества. Лучше выбирать препараты от проверенных фармацевтических компаний с хорошей репутацией», — сказала Салихова.

Что касается формы, витамин D выпускается в каплях, таблетках и капсулах. Водорастворимые капли, по мнению врача, больше подходят людям с нарушением всасывания жиров, что бывает при заболеваниях желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Капсулы с масляным раствором хорошо усваиваются, а вот таблетки не универсальны, так усваиваются только при достаточном количестве жиров в пище.

Взрослым для профилактики назначается доза 600-2000 МЕ (Международная единица измерения дозы вещества. — Прим. ред.) в день, а при дефиците — курс 4000-10000 МЕ. Бесконтрольный прием опасен, так как ведет к гипервитаминозу. Перед походом в аптеку необходимо сдать анализ на 25(OH)D и проконсультироваться с лечащим врачом.

Ранее 5-tv.ru называл способы сохранить полезные вещества в овощах при приготовлении.

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