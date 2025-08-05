Предприниматели все чаще становятся партнерами проекта «Лето в Москве»

В рамках проекта «Лето в Москве» уже состоялись сотни мероприятий, организованных столичными предпринимателями. Представители городских малых и крупных компаний рассказали об эффекте от проведенных событий и о дальнейших планах сотрудничества с проектом.

Для столичных компаний предусмотрено несколько форматов участия. Так, можно стать партнерами проекта «Лето в Москве». Другой формат — участие в спецпроекте «Время возможностей». Он ориентирован на предпринимателей из сферы общепита, торговли, услуг, образования, творчества, красоты, культуры, спорта и гостиничного бизнеса. Чтобы присоединиться к спецпроекту, бизнесменам необходимо подготовить специальные предложения на своих площадках для жителей и гостей города: например, провести бесплатные мероприятия, акции или предоставить скидки от 25 процентов. От города участники получают бесплатную пиар-поддержку, продвижение через геосервисы, а также летний «Бизнес-бокс» — набор бесплатных инструментов для развития своего дела от лидеров рынка.

Помимо этого, представители бизнеса и частные лица могут воспользоваться сервисом бесплатного бронирования городских пространств «Все на улицу!» и организовать свое мероприятие на готовых площадках со всей необходимой инфраструктурой. В этом сезоне сервис уже принял более 3,2 тысячи заявок, а предприниматели, творческие коллективы и некоммерческие организации успели провести свыше 900 мероприятий. Среди них — мастер-классы, тренировки, концерты и шоу-программы.

Такая многоуровневая система вовлечения дает городу насыщенную событийную программу, а предпринимателям — новые каналы продвижения и возможности развития бизнеса.

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