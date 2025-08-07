Сергей Собянин рассказал о строительстве дорог от МСД до Юрловского проезда

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 23 0

Жители районов Свиблово, Останкинский, Отрадное и Южное Медведково получат удобную и современную транспортную сеть.

Сергей Собянин рассказал о строительстве дорог от МСД до Юрловского проезда

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Продолжается строительство дорог от Московского скоростного диаметра (МСД) до Юрловского проезда. Проект также включает реконструкцию улиц Сельскохозяйственной и Декабристов. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

«Построим почти шесть километров новых дорог, пять подземных пешеходных переходов, очистное сооружение. Обновим и проложим 95,5 километра инженерных коммуникаций и благоустроим прилегающие территории. Работы выполнены почти на 70 процентов. Планируем закончить их до конца года», — написал Мэр Москвы.

В результате у жителей районов Свиблово, Останкинский, Отрадное и Южное Медведково появятся удобные и современные дороги рядом с домом. Они свяжут жилые кварталы, территории с новой застройкой, промышленные зоны и бизнес-центры. Ездить по городу станет проще, быстрее и комфортнее, а загруженность расположенных рядом дорог снизится.

+19° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
80.19
0.14 93.01
0.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:59
Оставаться нельзя уезжать: что должен делать водитель после ДТП
9:35
Сергей Собянин рассказал о строительстве дорог от МСД до Юрловского проезда
9:18
«У каждого свои причины»: Буланова ответила, почему звезды хамят фанатам
9:00
В Ростовской области успешно отразили атаку ВСУ
8:56
Как отличить качественный алкоголь от суррогата — совет токсиколога
8:40
Случайность или закономерность? Почему одним попадаются достойные мужчины, а другим — нет

Сейчас читают

ОПЕК+ угадал с добычей
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс