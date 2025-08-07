Поставщик оружия для террористов предложил компенсации потерпевшим в Крокусе

Он планирует делать это вне зависимости от желания пострадавшей стороны для смягчения наказания.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Поставщик оружия для террористов, совершивших стрельбу в «Крокус Сити Холле», Умеджон Солиев* предложил выплатить компенсации потерпевшим. Об этом сообщила адвокат Ксения Трунова, которая представляет интересы 130 человек, в разговоре с ТАСС.
«Прозвучало предупреждение о том, что вне зависимости от желания потерпевших ничтожные по отношению к характеру причиненного вреда, глубине страданий потерпевших суммы будут посылаться по почте, а суду в последующем предъявляться квитанции с целью смягчения наказания обвиняемым», — сообщила она.
Адвокат отметила, что потерпевшие считают предложенные суммы морального возмещения несоразмерными тяжести причиненного им вреда и намерены добиваться максимально строгого наказания для обвиняемых.
Солиев, согласно материалам расследования, возглавлял структурную ячейку террористической организации, обеспечивал злоумышленников огнестрельным оружием, боеприпасами и компонентами для изготовления взрывных устройств.
Теракт в подмосковном концертом зале, где произошла стрельба и поджог, унес жизни 149 человек, один человек пропал без вести, а более 600 получили ранения различной степени тяжести. По делу проходят 19 фигурантов, судебный процесс проводится в закрытом режиме из-за вопросов безопасности.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.
* — Внесен в перечень террористов и экстремистов РФ
- 5 авг
- Фигурант дела о теракте в «Крокусе» предложил потерпевшим по 1 тысяче рублей
- 5 авг
- На покупку оружия организаторы теракта в «Крокусе» выделили 350 тысяч рублей
- 5 авг
- «Это испуганные звери»: главное о суде по делу о теракте в «Крокусе»
- 4 авг
- Суд по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» продлится до 2026 года
- 4 авг
- «Противоречивые чувства»: пострадавшая в «Крокусе» рассказала, как прошел суд
- 4 авг
- Пострадавшие в теракте в «Крокусе» собрались у здания Мосгорсуда
- 4 авг
- Исполнители теракта в «Крокусе» полностью признали свою вину
- 4 авг
- Военный суд рассматривает дело о теракте в «Крокусе» в закрытом режиме
- 3 авг
- Почти половина жертв теракта в «Крокусе» погибла от пожара
- 31 июл
- Наезд на семью с детьми напавшими на «Крокус Сити Холл» был частью теракта
88%
Нашли ошибку?