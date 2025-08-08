Бургер Ким Чен Ына, «КГБшник» и Wi-Fi по паспорту: за чем российским туристам ехать в КНДР

Наших соотечественников в той стране встречают аплодисментами. И вот почему.

Ограничения для туристов в КНДР есть, но не все они соответствуют стереотипам об этой стране. Своими впечатлениями о поездке в КНДР поделились путешественники с изданием Life.ru.

Одним туристами гулять по улицам, к сожалению, нельзя, жильцов отеля просто не выпустит наружу охрана. Однако насыщенная программа не оставляет времени для самовольных прогулок, вспоминали путешественники.

Из-за того, что все маршруты расписаны, у организаторов есть возможность создать для гостей особую атмосферу. В первую очередь это касается приветствий в каждом новом месте.

«Ты выходишь из автобуса под аплодисменты не двух-трех людей, а там может стоять 20 человек. И это все вызывает такие эмоции, будто бы ты не просто неизвестный человек, который туда приехал, а будто тебя знают, тебе рады, конкретно тебе рады», — рассказала побывавшая в Северной Корее Ксения Полякова.

Где бы гость ни был, его сопровождает не только гид, но и «КГБшники», так назвали представителей местной службы безопасности российские туристы. Это люди, которые следят за порядком и соблюдением всех правил.

Их, по воспоминаниям путешественников, не так много. В первую очередь нужно уважительно относиться к вождям Ким Ир Сену и Ким Чен Ыну. Называть их только с приставкой «товарищ», а фотографировать изображения полностью, не обрезая портреты или памятники. Позы для фото с их статуями тоже регламентированы: стоять прямо, руки по швам, взгляд вперед, при этом одежда должна быть опрятной. Например, одну из туристок попросили для снимка застегнуть рубашку.

Также нельзя фотографировать трущобы, стройку, некоторые гособъекты и делать снимки с высоты.

Вывозить местную валюту за пределы Северной Кореи тоже запрещено.

«Они даже их (местные деньги. — Прим. ред.) давать не хотят, им интересно, чтобы люди тратили в долларах», — поделился Алексей Зотов, путешественник, посетивший КНДР.

Побывавшие там отмечают чистоту на улицах, повсеместно встречаемые портреты вождей, в том числе и на значках, которые все жители носят на одежде с левой стороны (ближе к сердцу).

У местных имеются смартфоны, но интернет только местный. Для туристов есть выход в глобальную сеть, но он был доступен лишь на 20 минут и строго по паспорту.

Путешественники подчеркнули хорошее отношение к россиянам, чувство безопасности, разнообразную и вкусную еду.

