«Место будет очень популярным»: Трамп рассказал о готовящейся встрече с Путиным

В ходе переговоров стороны планируют обсудить урегулирование украинского кризиса и перспективы стратегического сотрудничества.

Президент США Дональд Трамп заявил, что для урегулирования украинского конфликта он в первую очередь встретится с российским лидером Владимиром Путиным. Однако он не назвал место и время.

«И я думаю, что мы приближаемся к этому (урегулированию украинского конфликта. — Прим. Ред.). У нас будет встреча с Россией, начнем с России, и мы объявим место проведения. Место будет очень популярным по многим причинам, но мы объявим об этом немного позже», — заявил глава Белого дома.

По словам Трампа, его встреча с Путиным могла пройти и раньше, но она требует, по мнению американского лидера, «определенных мер безопасности». Глава Белого дома уточнил, что российский лидер также хочет провести с ним встречу.

Путин 6 августа провел встречу с Уиткоффом в Москве, которая длилась около трех часов. Основной темой переговоров был украинский кризис и перспективы стратегического сотрудничества между Россией и США. Путин и Уиткофф обменялись сигналами по вопросу урегулирования конфликта.

После визита спецпредставителя было официально объявлено о проведении личной встречи между Путиным и Трампом, которая может состояться уже в понедельник. Место пока не разглашается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россия и США работают над соглашением о прекращении украинского конфликта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.