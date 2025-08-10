Актриса Полторак впервые стала бабушкой

Даниил Ципелев
Актриса Виктория Полторак впервые стала бабушкой

Фото: Максим Григорьев/ТАСС

У артистки две дочки от разных браков.

Актриса Виктория Полторак стала бабушкой. Внучку ей подарила старшая дочь Валерия еще в прошлом году, но знаменитость тщательно скрывает личную жизнь, поэтому об этом стало известно только сейчас. Об этом сообщает Starhit.ru.

«В театр я вернулась всего лишь девять месяцев назад, когда у моей дочери родилась дочь. Сейчас, когда одному моему ребенку 22 года и она сама уже мама, а другому 15 лет, я уже могу себе это позволить», — рассказала актриса.

В 1999 году Полторак впервые вышла замуж (имя избранника неизвестно. — Прим. ред.). Старшую дочь она родила во время учебы в вузе в Ульяновске. Затем случился развод, а начинающая актриса поехала покорять Москву — уже со вторым супругом. Но и этот брак тоже оказался неудачным. Третьим избранником Полторак стал ее коллега Максим Дрозд. В этом браке родилась ее младшая дочь София. Вскоре корабль семейной жизни снова дал течь — супруги развелись в 2014 году. В 2016 году актриса познакомилась со своим четвертым мужем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что солистка группы Reflex Ирина Нельсон рассказала, что в ее семье запрещено слово «бабушка».

