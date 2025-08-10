Москвичи собрали больше восьми тысяч подарков для бойцов СВО и детей

В Москве на фестивальных площадках до 14 сентября продолжают работу «Домики добра» проекта «Москва помогает». Здесь принимают подарки для участников специальной военной операции, детей из новых регионов и животных в приютах. Уже собрано более восьми тысяч единиц помощи.

Как рассказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова, проект объединяет неравнодушных москвичей, которые приходят с семьями, друзьями и коллегами. Даже небольшой подарок или открытка с теплыми словами становятся важным знаком заботы для тех, кто в ней особенно нуждается.

В «Домиках добра» волонтеры помогают подписывать открытки и принимают подарки: средства личной гигиены, сухие шампуни, бритвенные станки, носки, стельки и мужские наборы. Также организован сбор помощи для животных. Адреса пунктов размещены на сайте проекта.

Помимо этого, в столице работает 15 штабов «Москва помогает» и идет акция «Соберем ребенка в школу». До 30 сентября в 22 пунктах принимают школьную форму, канцтовары, детскую одежду и обувь для учеников из новых регионов. Волонтеры отмечают, что участие в таких акциях дает чувство причастности к важному делу, а каждый переданный подарок становится частичкой тепла, способной подарить радость адресатам.

