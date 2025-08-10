Мирная жительница погибла при атаке ВСУ на Белгородскую область

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 38 0

Глава региона выразил соболезнования семье погибшей.

Женщина погибла в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: © РИА Новости/Антон Вергун

В результате атаки боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области погибла мирная жительница. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Село Новая Таволжанка Шебекинского округа попало под обстрел», — написано в публикации.

Глава региона выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшей.

Ранее сообщалось, что в селе Почаево Грайворонского округа Белгородской области взрывное устройство, сброшенное с беспилотника, попало в частный жилой дом. В момент взрыва в доме находились мирные жители. Хозяйка дома погибла, а ее родители получили различные ранения.

Благодаря оперативным действиям отрядов самообороны пострадавших доставили в Грайворонскую центральную районную больницу. Медики диагностировали у мужчины минно-взрывную травму, баротравму и ушиб грудной клетки, а у его супруги — баротравму. Состояние пострадавших оценивается как стабильно тяжелое.

