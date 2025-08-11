Завершен основной этап благоустройства набережной в Покровском-Стрешневе

Появились удобные маршруты для прогулок и занятий спортом.

Работы по созданию общественной набережной рядом с новой жилой застройкой на месте бывшего Тушинского аэродрома завершили ключевой этап.

По словам мэра Сергея Собянина в его Telegram‑канале, теперь общедоступная территория вдоль Москва‑реки протянулась на полтора километра и находится в 15 минутах ходьбы от станции метро Спартак.

На обновленной набережной обустроили зоны для отдыха с открытыми видами на реку, детские и спортивные площадки, а также сеть пешеходных дорожек и троп. Владельцы и жители района получили удобные маршруты для прогулок и занятий спортом, а проект также предусматривает дальнейшие работы по укреплению берега.

Особую ценность месту придает сохраненный природный ландшафт: рядом находятся лесопарковые и зеленые зоны, что делает набережную комфортной для отдыха и прогулок.Завершение основного этапа — часть более масштабной программы: с 2011 года в Москве преобразили свыше 90 километров набережных, повышая доступность береговой зоны для горожан.

