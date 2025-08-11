Завершен основной этап благоустройства набережной в Покровском-Стрешневе

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 39 0

Собянин: Окончен основной этап благоустройства набережной в Покровском-Стрешневе

Собянин: Окончен основной этап благоустройства набережной в Покровском-Стрешневе

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Появились удобные маршруты для прогулок и занятий спортом.

Работы по созданию общественной набережной рядом с новой жилой застройкой на месте бывшего Тушинского аэродрома завершили ключевой этап.

По словам мэра Сергея Собянина в его Telegram‑канале, теперь общедоступная территория вдоль Москва‑реки протянулась на полтора километра и находится в 15 минутах ходьбы от станции метро Спартак.

На обновленной набережной обустроили зоны для отдыха с открытыми видами на реку, детские и спортивные площадки, а также сеть пешеходных дорожек и троп. Владельцы и жители района получили удобные маршруты для прогулок и занятий спортом, а проект также предусматривает дальнейшие работы по укреплению берега.

Особую ценность месту придает сохраненный природный ландшафт: рядом находятся лесопарковые и зеленые зоны, что делает набережную комфортной для отдыха и прогулок.Завершение основного этапа — часть более масштабной программы: с 2011 года в Москве преобразили свыше 90 километров набережных, повышая доступность береговой зоны для горожан.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Госдуме рассмотрят повышение выплат для трех категорий пенсионеров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+15° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
79.78
0.40 92.88
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:04
Не упадут и не потеряются: какой держатель для очков приобрести в автомобиль
9:55
Собянин: Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших к Москве
9:40
Турникеты нового поколения представили на выставке «Та самая Москва»
9:30
Восстание против машин: как искусственный интеллект вытесняет реальных людей
9:15
Водитель самосвала дважды пытался наехать на людей у кафе в Новосибирске
9:00
Завершен основной этап благоустройства набережной в Покровском-Стрешневе

Сейчас читают

В Дагестане устраняют последствия мощного циклона
Глава Русского культурного центра на Аляске назвала вероятное место встречи Путина и Трампа
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс