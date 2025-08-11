Минобороны РФ сообщило о поражении объектов ВСУ с беспилотниками и боеприпасами

|
Элина Битюцкая
Атаки велись по местам сборки дронов и складам боеприпасов.

сводка минобороны

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Российские вооруженные силы нанесли удары по объектам украинских боевиков, где велась сборка и хранение беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также по складам боеприпасов.

Об этом 11 августа сообщили в Минобороны РФ. В операции использовались средства оперативно-тактической авиации, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия.

По данным ведомства, целью ударов стали ключевые элементы украинской военной инфраструктуры, связанные с производством и применением БПЛА, которые активно используются ВСУ для атак на дальние расстояния. Подобные действия направлены на снижение возможностей Украины по ведению воздушной разведки и нанесению ударов.

Кроме того, в этот же день бойцы «стальной» бригады Росгвардии зафиксировали и уничтожили два гексакоптера типа «Баба-Яга», двигавшиеся в сторону российской границы. Аппараты были перехвачены операторами 116-й отдельной бригады при помощи FPV-дронов. Место падения и обломки проверяют силовые структуры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, Росгвардия уничтожила два гексакоптера ВСУ в Харьковской области.

