«У меня есть кому занять меня»: Боня рассказала о мужчинах в ее жизни

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 29 0

Телеведущая Виктория Боня не мечтает о мужчине, который сделает ее счастливой

Фото, видео: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Телеведущая никого не собирается делать счастливым.

Телеведущая Виктория Боня не мечтает о мужчине, который сделает ее счастливой. И так же не намерена сделать счастливым его. По словам звезды, сейчас ей есть чем заняться, помимо любовных драм. Об этом звезда рассказала корреспонденту 5-tv.ru на презентации собственного бренда косметики.

«Я вообще не мечтаю о мужчинах. Скажу честно, в настоящее время у меня есть кому занять меня. И поэтому у меня нет мыслей, что я хочу какого-то мужчину. Я настолько внутри обрела себя, что мне никто не нужен, чтобы быть счастливой. Я уже счастлива», — поделилась Боня.

Телеведущая рассказала, что в партнеры она рассматривает только удовлетворенного жизнью человека.

«Если найдется такой же счастливый человек, как я, — это будет круто. Если кто-то несчастный хочет, чтобы я сделала его счастливым, то это не для меня. Обычно люди хотят встретить кого-то, чтобы стать счастливым. Я так часто это слышу», — сказала блогер.

У 45-летней телеведущей за плечами осталось много избранников: от участника «Дома-2» Степана Меньщикова до миллиардера Алекса Смерфита, от которого у Бони есть дочь Анджелина. Сейчас Виктория находит свое счастье в альпинизме и развитии косметического бренда.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Виктория Боня показала целлюлит.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
79.67
-0.11 92.95
0.07
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:07
Язык на беззвучный: звезды на синей дорожке сериала «Дыши»
6:00
Расчет ЗРК «Тор-М1» прикрыл штурмовиков от дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака
5:40
«У меня есть кому занять меня»: Боня рассказала о мужчинах в ее жизни
5:25
Любителей похрустеть пальцами ждут неприятные последствия
5:07
«Юмор и поддержка»: Олег Газманов рассказал о семейном чате в мессенджере

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: из-за Путина и Трампа Европа покупает газ дешевле
Рутина унижений: звездные страшилки о жизни детей с няней
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Не только щетка и паста: какие лайфхаки сохранят зубы здоровыми

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс