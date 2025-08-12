«У меня есть кому занять меня»: Боня рассказала о мужчинах в ее жизни

Телеведущая никого не собирается делать счастливым.

Телеведущая Виктория Боня не мечтает о мужчине, который сделает ее счастливой. И так же не намерена сделать счастливым его. По словам звезды, сейчас ей есть чем заняться, помимо любовных драм. Об этом звезда рассказала корреспонденту 5-tv.ru на презентации собственного бренда косметики.

«Я вообще не мечтаю о мужчинах. Скажу честно, в настоящее время у меня есть кому занять меня. И поэтому у меня нет мыслей, что я хочу какого-то мужчину. Я настолько внутри обрела себя, что мне никто не нужен, чтобы быть счастливой. Я уже счастлива», — поделилась Боня.

Телеведущая рассказала, что в партнеры она рассматривает только удовлетворенного жизнью человека.

«Если найдется такой же счастливый человек, как я, — это будет круто. Если кто-то несчастный хочет, чтобы я сделала его счастливым, то это не для меня. Обычно люди хотят встретить кого-то, чтобы стать счастливым. Я так часто это слышу», — сказала блогер.

У 45-летней телеведущей за плечами осталось много избранников: от участника «Дома-2» Степана Меньщикова до миллиардера Алекса Смерфита, от которого у Бони есть дочь Анджелина. Сейчас Виктория находит свое счастье в альпинизме и развитии косметического бренда.

