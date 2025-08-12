Магазин будущего и роботов-помощников можно увидеть на форуме «Москва 2030»

С 12 по 15 августа в столице пройдут открытые показы и мастерские о роботах, ИИ и новых профессиях.

Форум «Территория будущего. Москва 2030» предложит москвичам насыщенную программу о развитии города и цифровых технологиях, сообщили в официальном Telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина.

Главные площадки находятся в парке «Музеон», в спортивном комплексе «Лужники» и в инновационном центре «Сколково». Вход на большинство событий свободный, но на некоторых активностях действуют возрастные ограничения.

В «Музеоне» 12 августа начнутся викторина и дискуссии о профессиях будущего и инклюзивном образовании. Посетителей от шести лет ждут интерактивы, а желающим старшего возраста расскажут о возможностях обучения после 55 лет и о том, как хобби может превратиться в источник дохода. Для молодых специалистов на площадке пройдет мастерская по составлению резюме и подготовке к собеседованиям.

В «Лужниках» 13 августа пройдет театрализованное «Тесла шоу» в рамках празднования 110-летия местной энергосистемы с фотовыставкой и тематическими фотозонами. А 14 августа в «Сколково» откроется выставка беспилотных систем с более чем 700 экспонатами и демонстрациями робототехники из разных отраслей экономики.

Завершение программы предложит практикум Московского физико‑технического института 15 августа с демонстрацией промпт‑инжиниринга и созданием персонального ИИ‑ассистента за 30 минут без навыков машинного обучения. Это удобная возможность увидеть, как современные технологии влияют на работу и повседневность.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что банки все чаще навязывают клиентам платные услуги при оформлении ипотеки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.