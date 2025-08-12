Появились кадры, как пассажирский поезд сносит грузовик на железнодорожном переезде под Тулой.

Водитель успел выбежать и не пострадал. В поезде также обошлось без травм. Состав задержали на несколько часов. И это нарушило график на всем направлении. В пробке застряли и десятки автомобилей. В причинах аварии сейчас разбираются.

Ранее 5-tv.ru писал, что автобус в Тульской области попал в ДТП, в результате которого пострадало 30 человек. Транспортное средство следовало по маршруту Луганск — Москва и столкнулось с опорой пункта оплаты на трассе М-4 «Дон» в Киреевском районе. Погибших нет. Все пострадавшие были доставлены в больницы Тулы, Киреевска и Новомосковска.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАХ.