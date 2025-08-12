Собянин рассказал, как проект «Город героев» укрепляет связь времен и поколений

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 22 0

«Город героев» и «Герой моего района» сохраняют память и объединяют москвичей

Собянин рассказал, как проект «Город героев» укрепляет связь времен и поколений

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

Инициативы бережно передают подвиги прошлого и поддерживают патриотические инициативы молодежи.

Команда проекта «Город героев» за девять лет реализовала более 750 мероприятий, в которых приняли участие свыше 10 000 москвичей. Инициатива ставит задачу не только увековечить заслуги героев Отечества, но и дать молодым людям платформу для реализации собственных патриотических идей, сообщили в официальном Telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина.

Проект «Город героев» возник в 2016 году с целью сохранить и передать новым поколениям память о подвигах и укрепить связь времен.

В активе программы более 100 так называемых патриотических часов с участием героев России, военных корреспондентов, участников специальной военной операции и представителей ветеранских организаций. Молодежные команды организовали более 250 акций включая возложения цветов к памятникам и воинским захоронениям, а также концерты памятных дат.

В 2022 году студенты Московского педагогического городского университета и Высшей школы экономики предложили формат «Герой моего района». Проект быстро перерос университетские рамки и получил городское значение. Регулярные форумы, встречи и публикации знакомят жителей с историями соседей и вдохновляют на собственные добрые дела.

Подсказка в кошельке: на что указывают коды на денежных купюрах

