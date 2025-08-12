Временное и опасное решение: почему сода при изжоге может навредить здоровью ЖКТ

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук

Гастроэнтеролог Панина: лечиться содой при изжоге опасно для здоровья

Временное и опасное решение: почему сода при изжоге может навредить здоровью ЖКТ

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Если этот недуг ощущается постоянно, то необходимо обратиться к врачу.

Сода при изжоге не эффективна и опасна. Об этом изданию Газета.ру рассказала врач- гастроэнтеролог Наталья Панина.

По словам специалиста, данное вещество может остановить неприятные ощущения, но действие соды кратковременно. Кроме того она не устраняет причину возникновения изжоги, а лишь наносит вред ЖКТ.

«Ее (соды. — Прим. ред.) взаимодействие с соляной кислотой желудка сопровождается выделением большого объема углекислого газа. А это, в свою очередь, стимулирует дополнительную выработку кислоты, усиливая ее заброс в пищевод. Результатом этого может стать повреждение слизистой желудка, повышенное газообразование и отрыжка», — пояснила медик.

Кроме того, если симптомы изжоги игнорировать, то состояние пищеварения только ухудшится. Без лечения могут появиться эрозии, образоваться хроническое воспаление слизистой пищевода, язвы, кровотечения, а также произойти сужение просвета пищевода. В некоторых случаях нормальные клетки в слизистой могут начать заменяться атипичными, что сильно увеличивает риск развития рака пищевода, уточнила Панина.

Эксперт посоветовала принимать антациды — препараты, нейтрализующие кислоту и неприятные ощущения без побочных эффектов, если изжога случается изредка.

Если же данный недуг наблюдается постоянно, то нужно обратиться к гастроэнтерологу. Своевременная терапия, по словам врача, поможет контролировать этот процесс и предотвратить серьезные осложнения.

Ранее 5-tv.ru писал об опасности дождевой воды для здоровья глаз.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Подсказка в кошельке: на что указывают коды на денежных купюрах

