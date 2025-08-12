Собянин: новый путепровод свяжет три района северо-востока Москвы

Элина Битюцкая
Проект дороги спроектирован в форме подковы.

Фото: © РИА Новости/Алексей Колчин

На северо-востоке столицы строится новый путепровод, который значительно улучшит транспортную доступность в нескольких районах. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Длина путепровода составит 370 метров и пройдет через пути Ярославского направления Московской железной дороги, соединяя районы Бабушкинский, Лосиноостровский и Ярославский. Это сооружение создаст новую связку между Ярославским и Дмитровским шоссе, что облегчит движение и снизит нагрузку на существующие дороги.

По словам мэра, проект путепровода выполнен в форме подковы. Такой подход позволит сохранить важные объекты, включая пешеходный мост через железную дорогу, здание поликлиники — объект культурного наследия, а также храм святителя Макария. Это свидетельствует о бережном отношении к историческому наследию города.

В настоящее время на месте строительства ведутся подготовительные работы, включая обустройство площадки и временных подъездных дорог. После завершения строительства планируется благоустройство территории и озеленение, что сделает район более комфортным для жителей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Госдуме предложили изменить подход к домашнему заданию в школах.

