В легком 17-летней москвички обнаружили гигантскую кисту с червями

Кишащую незваными гостями опухоль нашли случайно во время диспансеризации.

В Москве врачи спасли 17-летнюю девушку, в легком которой поселился паразит размером с яблоко. Об этом сообщил столичный Депздрав в своем Telegram-канале.

Опухоль нашли случайно во время диспансеризации. Анализы показали, что это эхинококковая киста, растившая в себе ленточных червей почти два года. Заразиться девушка могла через еду, воду или при игре с собаками — а она, как выяснилось, часто проводила с ними время.

На опубликованных в Telegram-канале снимках видно, что округлое образование примерно 10 на 10 сантиметров заняло половину легкого, мешало дышать и вызывало сильные боли.

«Была выполнена операция по удалению гигантской кисты. Однако за два года эхинококк разрушил верхнюю часть доли левого легкого, а нижнюю постоянно сдавливал», — рассказала детский хирург Ампар Фатима.

Операция прошла успешно. Врачи сохранили здоровые ткани, и теперь пациентка восстанавливается, учась дышать полной грудью.

