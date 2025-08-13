Во весь рост: бывшая жена Паши Техника показала проект памятника рэперу

Диана Кулманакова
Бывшая жена Паши Техника показала проект памятника рэперу

Во весь рост: На могиле Паши Техника поставят памятник

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Артист скончался в возрасте 40 лет.

Умершему рэперу Паше Технику (настоящее имя — Павел Ивлев) поставят памятник на кладбище. Его бывшая супруга Карина Мельничук поделилась макетом монумента в Telegram-канале.

Сейчас на месте захоронения артиста стоит деревянный крест с фотографией в лаконичной белой рамке.

«Вот такой у Павла будет памятник (без пульта слева), скульптура во весь рост. Это пока макет», — подписала она пост.

Фото: Telegram/Карина Мельничук/melnichuk_karina

Паша Техник был заметной фигурой российского рэпа. С 2015 по 2023 год он состоял в браке с Кариной Мельничук. У пары родился сын Иван в 2019 году.

Паша Техник скончался 4 апреля этого года в больнице Таиланда, куда попал еще 27 марта. Причиной смерти стал септический шок. Исполнителю было всего 40 лет. Он похоронен на Николо-Архангельском кладбище в Подмосковье, где в последний путь его проводили родители и поклонники творчества.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фанатов Паши Техника возмутил посмертный мерч.

