Во весь рост: бывшая жена Паши Техника показала проект памятника рэперу

Бывшая жена Паши Техника показала проект памятника рэперу
Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев
Артист скончался в возрасте 40 лет.
Умершему рэперу Паше Технику (настоящее имя — Павел Ивлев) поставят памятник на кладбище. Его бывшая супруга Карина Мельничук поделилась макетом монумента в Telegram-канале.
Сейчас на месте захоронения артиста стоит деревянный крест с фотографией в лаконичной белой рамке.
«Вот такой у Павла будет памятник (без пульта слева), скульптура во весь рост. Это пока макет», — подписала она пост.
Паша Техник был заметной фигурой российского рэпа. С 2015 по 2023 год он состоял в браке с Кариной Мельничук. У пары родился сын Иван в 2019 году.
