Актер Громов о возможности цензуры фильмов Балабанова: «Ничего не вижу страшного»

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев Эксклюзив

Актер Леонид Громов: не стоит показывать фильмы Балабанова маленьким детям

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Творчество режиссера отражало дух эпохи.

Алексей Балабанов был талантливым режиссером, который отражал дух эпохи, поэтому не стоит запрещать его фильмы. Об этом заявил актер Леонид Громов в беседе с 5-tv.ru.

«Балабанов — талантливый человек. <…> Это времена распада Советского союза, поэтому я тут ничего такого не вижу страшного (в его фильмах. — Прим. ред.). <…> Ну, наверное, не надо показывать маленьким детям», — отметил актер.

По его мнению, «искусство выживает так или иначе», и талантливые люди должны быть выше всяких запретов.

Ранее появилась информация о том, что депутат Госдумы и заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко выступила за запрет ряда фильмов Балабанова. В разговоре с 5-tv.ru она объяснила, что ее слова рядом СМИ были искажены — речи об «отмене» не было.

Актриса пояснила, что ее заявление касалось только того, что фильм «Груз 200» не стоит показывать в школах, так как в нем, по ее мнению, не отражены любовь к Родине и уважение к армии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что кинокритик Михаил Трофименко объяснил, почему нельзя запрещать фильмы Алексея Балабанова.

