Полиция Петербурга проводит проверку по факту нападения подростков на двойника Ленина

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

В Петербурге полиция разбирается в деталях очень необычного нападения. Трое подростков избили местного жителя, который последние 25 лет живет в образе Владимира Ленина. Собственно, за это сходство товарищ и пострадал.

Видео кто-то выложил в домовом чате, оно тут же разлетелось по соцсетям и уже через пару часов одного из нападавших нашли. Но он даже извиниться не смог без мата.

Сам пострадавший не держит зла на подростков, но только потому что из-за провалов в памяти не помнит тот день.

«Я не могу вспомнить. Лучше не вспоминать, давайте не будем. Если бы мне не показали это видео, я бы и не вспоминал бы. С полицией тем более не связывался бы», — говорит пострадавший Федор Житорюк.

Тем не менее уголовное дело возбуждено по статье хулиганство. А вот жители дома, где произошел конфликт, обещают взять под охрану вождя мирового пролетариата, ведь он уже стал легендой района. Всегда приветлив и с радостью фотографируется, если его попросят.

