Организация в кратчайшие сроки: где поселили журналистов на Аляске

Места в отелях закончились, поэтому часть репортеров разместят в нестандартном месте.

В Анкоридже работает несколько съемочных групп «Известий». Они ловят каждый момент подготовки и будут работать на самой встрече. Корреспондент «Известий» Николай Иванов фиксирует все, с момента посадки в Москве, вплоть до происходящего в эти минуты. Это самый свежий материал корреспондента из Анкориджа.

Это первый в истории визит российского лидера на Аляску. Из первых лиц сюда еще никто не прилетал. Всего Владимир Путин был в Штатах шесть раз. Последний — в 2015 году.

Журналисты долго ждали: вдруг в салоне появится кто-то из делегации. Но увы. Самолет с журналистами летит отдельно от участников переговоров. Старший бортпроводник показывает маршрут: получается, по самому северу России. До самой Камчатки. И вот Берингов пролив, который разделяет Россию и США.

Весь полет солнце не заходит из-за близости Северного полюса. И вот самое интересное.

«Мы сейчас пролетаем над Беринговым проливом, здесь линия перемены дат. Мы из сегодня возвращаемся во вчера. В Москве — пятница, а на Аляске еще четверг», — отмечает корреспондент.

Интересно, что во время Великой Отечественной именно через Аляску шел Алсиб — воздушный коридор, по нему самолеты по ленд-лизу перегоняли через Аляску в Красноярск. Маршрут, правда, отличался. Первая партия бомбардировщиков А-20 полетела из Америки в Советский союз в сентябре 1942-го. С завода в США до фронта в СССР самолеты преодолевали 14000 км.

«Мы приземлились на Аляске. В Анкоридже, самом большом городе штата. Именно здесь на объединенной базе будет встреча президентов», — рассказывает корреспондент.

Журналистов везут не в гостиницу, отели забиты репортерами со всего мира. Саммит организовывали в кратчайшие сроки — все объяснимо.

«Мы будем жить вот на этой арене», — показывает корреспондент.

На входе узнаем у полицейского, чем известны «Морские волки».

«Морские волки» — талисман (маскот) UAA. UAA — это колледж здесь, в Анкоридже, на Аляске, и морской волк — наш талисман», — объясняет полицейский.

На входе таблички на русском — «Добро пожаловать».

Теперь ищем спальное место в общем зале.

«Мы с оператором нашли место, будем ночевать здесь. Две раскладушки. Набор белья. И все. Вообще, здесь проходят соревнования. Вот табло, куда выводят результаты», — рассказывает корреспондент.

Есть все необходимое для короткой ночевки и работы. Интернет, розетки, душевые. А это главное. По пути встречаем старожила кремлевского пула, журналиста Андрея Колесникова. Он вспоминает командировку 2010 года, поездку Владимира Путина по трассе Хабаровск — Чита.

«Когда мы ездили на «Ладе-Калине», вообще в поле ночевали или в палатках на 60 человек, и ничего. Так даже интереснее!» — поделился Андрей Колесников.

Тестируем саму кровать, раскладушку точнее. В принципе, нормально.

Уже через несколько часов, это будет раннее утро по местному времени, журналисты отправятся на базу Эльмендорф-Ричардсон, там и пройдут исторические переговоры Путина и Трампа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.