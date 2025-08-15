В Анкоридже усилили меры безопасности перед саммитом РФ и США

Эфирная новость 42 0

На подготовку была всего неделя.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Встреча Путина и Трампа

Считанные часы остались до исторической встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Она начнется в 22:00 по московскому времени, сообщили в Белом доме. А журналистов, которые будут освещать переговоры, заранее забрали со стадиона, где их разместили. Среди представителей СМИ и корреспондент «Известий» Николай Иванов.

«5:30 утра, до рассвета еще 40 минут. Российские журналисты уже готовы направиться к месту проведения саммита Владимира Путина и Дональда Трампа», — отмечает корреспондент.

В Анкоридже — усиленные меры безопасности. Для контроля воздушного пространства в небо подняли специальный стратостат. В город стянули даже силовиков из других штатов.

Непросто пришлось и американской секретной службе. Как пишет Bloomberg, агенты сравнили подготовку к саммиту с «полномасштабным спринтом». Всего за одну неделю необходимо было обеспечить безопасность сразу двух президентов. Корреспондент «Известий» Максим Прихода увидел целый взвод, охраняющий журналистов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Встреча Путина и Трампа
15 авг
Песков: урегулирование конфликта на Украине будет главной темой саммита РФ и США
15 авг
Переговоры Путина и Трампа могут занять около семи часов
15 авг
«Ставки высоки»: Трамп высказался о предстоящем саммите
15 авг
Захарова с иронией сравнила лося у саммита на Аляске с Зеленским
15 авг
Организация в кратчайшие сроки: где поселили журналистов на Аляске
15 авг
Амбициозный прогноз: чего ждут от встречи Путина и Трампа в мире
15 авг
Осталось меньше суток: встреча Путина и Трампа начнется в 22:00 по мск
15 авг
«Бывал я тут уже»: Лавров прибыл на Аляску в толстовке с надписью «СССР»
15 авг
Проукраинские активисты вышли на митинг на Аляске
15 авг
Путин прилетел в Магадан перед встречей с Трампом на Аляске
+21° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
79.77
0.17 93.06
-0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:37
Песков: урегулирование конфликта на Украине будет главной темой саммита РФ и США
19:22
Переговоры Путина и Трампа могут занять около семи часов
19:11
Публицист Марк Солонин* включен в список иноагентов
19:00
Время внутреннего поиска: прогноз Таро на неделю с 18 по 24 августа
18:43
Обломки беспилотника ВСУ попали в жилую многоэтажку в Белгороде
18:35
В Анкоридже усилили меры безопасности перед саммитом РФ и США

Сейчас читают

Суд приговорил экс-главу парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова к пяти годам тюрьмы
Фильм «Геля» на фестивале «Окно в Европу» получил приз «За энергию на экране»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс