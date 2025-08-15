Публицист Марк Солонин* включен в список иноагентов

|
Дарья Бруданова
В обновленном реестре оказались еще три человека и одна организация.

Публицист Марк Солонин включен в список иноагентов

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Министерство юстиции РФ расширило список иностранных агентов, включив туда публициста Марка Солонина*, бывшего священника Иоанна Курмоярова*. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Кроме вышеуказанных лиц, в обновленном реестре оказались еще два человека и одна организация.

«15 августа 2025 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены М. Я. Кротов*, И. В. Курмояров, И. П. Рудников*, М. С. Солонин, а также объединение «Револьт-Центр*», — говорится в сообщении.

Согласно заявлению Минюста, Солонин распространял недостоверную информацию о решениях, принимаемых органами российской власти, а также высказывался критически в отношении проводимой ими политики. Кроме того, он распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил (ВС) РФ.

Помимо этого, он принимал участие в распространении материалов и сообщений, подготовленных иностранными агентами, для неограниченного круга лиц.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минюст внес «Репортеров без границ»** в перечень нежелательных организаций в РФ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — признаны иноагентами в РФ

** — организация признана нежелательной в России

