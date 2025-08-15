Кирилл Дмитриев встретил медведя на Аляске перед саммитом США и РФ

Спецпредставитель президента РФ по сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретил на Аляске медведя. Об этом он сообщил в соцсети X (прежнее название Twitter).

«Встретили медведя на Аляске перед саммитом США и России. Надеюсь, это хороший знак», — написал Дмитриев.

Встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа начнется 15 августа около 11:00 по местному времени (22:00 по мск) на базе Военно-воздушных сил (ВВС) США Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Как рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сначала лидеры РФ и США проведут беседу тет-а-тет с участием помощников, затем состоятся переговоры в составе делегаций.

Известно, что в состав российской делегации вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и Кирилл Дмитриев.

После этого Путин и Трамп примут участие в совместной пресс-конференции.

