Трибуны поставили по линейке: на Аляске готовят пресс-центр к саммиту

На Аляске по линейке готовят пресс-центр к саммиту России и США
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Организаторы подошли к вопросу тщательно — встреча Владимира Путина и Дональда Трампа должна пройти без нюансов.
Зал пресс-конференции по итогам саммита президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа подготовлен. Кадры из места сбора журналистов обеих сторон показал корреспондент «Известий» Николай Иванов.
«Исторический момент — Владимир Путин встречается с Дональдом Трампом, чтобы найти точки соприкосновения. В фокусе внимания, конечно, украинский конфликт. Без его завершения невозможно построение нового миропорядка», — рассказал он.
У организаторов перфекционизм присутствует во всем. Встреча на высшем уровне должна пройти без заминок. Даже трибуны для лидеров расставили по линейке — расстояние равное для каждого.
Зал поделен на две части — одна сторона для российских представителей СМИ, другая для американских журналистов.
В Анкоридже, штат Аляска состоится встреча лидеров России и США. Президенты проведут переговоры в здании объединенной военной базы Эльмендорф–Ричардсон. Саммит стал первой личной встречей сторон за несколько лет и сосредоточен на урегулировании конфликта вокруг Украины и вопросах безопасности.
Ранее 5-tv.ru сообщил, чего ждут от встречи Путина и Трампа в мире.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 15 авг
- Трамп: рассчитываю на переговоры Путина и Зеленского
- 15 авг
- Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа начались в Анкоридже
- 15 авг
- Саммит Путина и Трампа начался с личной беседы в лимузине
- 15 авг
- Лавров и Ушаков примут участие переговорах в формате «три на три»
- 15 авг
- Трамп аплодисментами встретил Путина в аэропорту Анкориджа
- 15 авг
- Хегсет, Бессент и Лютник примут участие в расширенной встрече с Россией
- 15 авг
- Лавров оценил возможность снятия с России санкций США
- 15 авг
- К Трампу присоединятся Рубио и Уиткофф
- 15 авг
- Путин прибыл на Аляску
- 15 авг
- Сдувают пылинки: место саммита Путина и Трампа готовят основательно
Читайте также
56%
Нашли ошибку?