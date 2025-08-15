Трибуны поставили по линейке: на Аляске готовят пресс-центр к саммиту

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 35 0

На Аляске по линейке готовят пресс-центр к саммиту России и США

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Встреча Путина и Трампа

Организаторы подошли к вопросу тщательно — встреча Владимира Путина и Дональда Трампа должна пройти без нюансов.

Зал пресс-конференции по итогам саммита президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа подготовлен. Кадры из места сбора журналистов обеих сторон показал корреспондент «Известий» Николай Иванов.

«Исторический момент — Владимир Путин встречается с Дональдом Трампом, чтобы найти точки соприкосновения. В фокусе внимания, конечно, украинский конфликт. Без его завершения невозможно построение нового миропорядка», — рассказал он.

У организаторов перфекционизм присутствует во всем. Встреча на высшем уровне должна пройти без заминок. Даже трибуны для лидеров расставили по линейке — расстояние равное для каждого.

Зал поделен на две части — одна сторона для российских представителей СМИ, другая для американских журналистов.

В Анкоридже, штат Аляска состоится встреча лидеров России и США. Президенты проведут переговоры в здании объединенной военной базы Эльмендорф–Ричардсон. Саммит стал первой личной встречей сторон за несколько лет и сосредоточен на урегулировании конфликта вокруг Украины и вопросах безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщил, чего ждут от встречи Путина и Трампа в мире.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Встреча Путина и Трампа
15 авг
Трамп: рассчитываю на переговоры Путина и Зеленского
15 авг
Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа начались в Анкоридже
15 авг
Саммит Путина и Трампа начался с личной беседы в лимузине
15 авг
Лавров и Ушаков примут участие переговорах в формате «три на три»
15 авг
Трамп аплодисментами встретил Путина в аэропорту Анкориджа
15 авг
Хегсет, Бессент и Лютник примут участие в расширенной встрече с Россией
15 авг
Лавров оценил возможность снятия с России санкций США
15 авг
К Трампу присоединятся Рубио и Уиткофф
15 авг
Путин прибыл на Аляску
15 авг
Сдувают пылинки: место саммита Путина и Трампа готовят основательно
+21° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
80.02
0.25 93.71
0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:44
Трамп: рассчитываю на переговоры Путина и Зеленского
22:38
Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа начались в Анкоридже
22:35
Саммит Путина и Трампа начался с личной беседы в лимузине
22:31
Трибуны поставили по линейке: на Аляске готовят пресс-центр к саммиту
22:30
Лавров и Ушаков примут участие переговорах в формате «три на три»
22:20
Трамп аплодисментами встретил Путина в аэропорту Анкориджа

Сейчас читают

ВСУ нанесли удар по жилому дому в Донецке
Встреча Трампа и Путина пройдет в формате «три на три»
Путин прибыл на Аляску
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс