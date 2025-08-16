Трамп: К сожалению, пока сделки нет

Американский лидер отметил, что обязательно свяжется по итогам встречи с представителями НАТО и Владимиром Зеленским.
Фото, видео: Reuters/Kevin Lamarque; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Дональд Трамп назвал встречу с Владимиром Путиным продуктивной, но признался, что пока сделки нет. А также выразил осторожный оптимизм относительно дальнейших шагов.
«Я хотел бы сказать, что у нас была очень продуктивная встреча, мы обсудили многие вопросы. Я считаю, что некоторые из них были действительно существенными. Мы не смогли найти полного понимания, к сожалению, пока сделки нет», — заявил президент США в ходе пресс-конференции по итогам встречи с Путиным.
Он также добавил, что позднее свяжется с представителями НАТО, «необходимыми лидерами» и Владимиром Зеленским, чтобы проинформировать их о прошедших переговорах.
Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что переход от конфронтации к диалогу давно назрел, и что личная встреча двух лидеров стала результатом кропотливой подготовки. По словам российского президента:
«У нас с президентом Трампом установились очень хорошие прямые контакты… Одним из центральных вопросов стала ситуация вокруг Украины»
Российский президент назвал переговоры полезными и обстоятельными, а также поблагодарил американского коллегу за приглашение приехать на Аляску.
«Россия искренне заинтересована в том, чтобы положить конец украинскому конфликту», — отметил Путин, добавив, что достигнутые понимания в ходе переговоров позволят приблизиться к данной цели.
Встреча лидеров России и США завершилась около часа назад. Путин и Трамп после теплого приема на взлетно-посадочной полосе авиабазы в городе Анкоридж на одной машине направились на военную базу Эльмендорф–Ричардсон для проведения переговоров в формате «три на три». От российской стороны на ней присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. С американской стороны — госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф.
К расширенной двусторонней встрече президентов США и России, а также к последующему рабочему обеду с американской стороны присоединятся министр обороны Пит Хегсет, министр финансов Скотт Бессент и министр торговли Говард Лютник. С российской — министр обороны РФ Андрей Белоусов и министр финансов Антон Силуанов.
- 16 авг
- Путин завершил переговоры в Анкоридже и покинул Аляску
- 16 авг
- «Трамп не проиграл, но Путин явно победил»: Болтон о результатах саммита
- 16 авг
- Трамп: выйду из процесса урегулирования конфликта на Украине неудачи саммита
- 16 авг
- Путин: из-за общих корней с Украиной происходящее становится для РФ трагедией
- 16 авг
- Украинский кризис отвлекает: Трамп заявил, что хотел бы сосредоточиться на США
- 16 авг
- Переговоры Путина и Трампа в Анкоридже завершены
- 16 авг
- «Проукраинцы» на Аляске не знают, как выглядит флаг Украины и где она находится
- 16 авг
- В духе боевого товарищества: Путин поблагодарил США за сохранение памятников
- 16 авг
- Путин: отношения с США скатились до нижней точки со времен Холодной войны
- 16 авг
- «Next time in Moscow?»: Путин пригласил Трампа встретиться в Москве
77%
Нашли ошибку?