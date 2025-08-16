Зеленский вновь попросил у Трампа и Европы гарантий безопасности для Украины

В понедельник он прилетит в Вашингтон для встречи с американским лидером.
Фото: www.globallookpress.com/Amrei Schulz
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Президент Украины Владимир Зеленский после саммита РФ и США вновь обратился к Вашингтону и Европе с призывом обеспечить Киев надежными и долгосрочными гарантиями безопасности.
«Надо надежно и долгосрочно гарантировать безопасность (Украины. — Прим. ред.) при участии как Европы, так и Соединенных Штатов», — написал он в своем Telegram-канале.
Зеленский также указал, что Украина должна быть частью всех обсуждений, особенно касающихся ее территориальной целостности. Также он призвал главу Белого дома Дональда Трампа ужесточить санкции против России, если трехсторонняя встреча с участием Киева, Москвы и Вашингтона не будет организована.
Встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоялась 15 августа на американской военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Она длилась 2 часа 45 минут.
По ее итогам президент России отметил стремление американского лидера к урегулированию конфликта на Украине и подчеркнул необходимость решения первопричин кризиса. Трамп, в свою очередь, заявил, что встреча прошла «очень хорошо» и назвал саммит замечательным.
Также известно, что Зеленский 18 августа прибудет в Вашингтон на переговоры с Трампом. По его словам, украинская сторона поддерживает предложение о проведении трехсторонней встречи.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
- 16 авг
- Додон оценил встречу Путина и Трампа: «Пример политической ответственности»
- 16 авг
- Требует гарантии: Макрон анонсировал новую встречу «коалиции желающих»
- 16 авг
- Лидеры ЕС поддержали позицию Трампа по урегулированию конфликта на Украине
- 16 авг
- Пушков назвал саммит Путина и Трампа на Аляске поворотным событием
- 16 авг
- «Встреча с Путиным прошла очень хорошо»: Трамп об итогах саммита на Аляске
- 16 авг
- Зеленский заявил о визите в Вашингтон 18 августа для переговоров с Трампом
- 16 авг
- «Признак доверия»: политолог прокомментировал поездку Путина в лимузине Трампа
- 16 авг
- «Совместный успех»: в Совфеде РФ оценили переговоры Путина и Трампа
- 16 авг
- Трамп позвонил Зеленскому после переговоров с Путиным
- 16 авг
- Борт Путина по пути с Аляски сопровождали американские истребители F-35
Читайте также
53%
Нашли ошибку?