Трамп анонсировал еще одно «маленькое обсуждение» после встречи с лидерами ЕС

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 55 0

В Белом доме идут переговоры по украинскому конфликту.

Трамп анонсировал еще одно «маленькое обсуждение» после встречи с лидерами ЕС 

Фото: Reuters/Alexander Drago

Еще одно «маленькое обсуждение» состоится после встречи президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, а также генсеком блока НАТО Марком Рютте и главами стран Евросоюза (ЕС) в Белом доме. Об этом в ходе соответствующих мероприятий сообщил сам американский лидер.

«Мы пробудем здесь некоторое время, затем отправимся в Овальный кабинет, где проведем еще одно маленькое обсуждение на схожие темы», — сказал он.

Беседа ранее не была включена в расписание Трампа. Встреча в Восточной комнате Белого дома до этого момента была последней в его графике. Однако президент включил в него еще одно событие, после которого, по его словам, все участники «разъедутся по домам».

В понедельник Дональд Трамп собрал в Белом доме Зеленского и лидеров стран ЕС. В европейскую делегацию вошли канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, французский лидер Эммануэль Макрон, глава кабмина Италии Джорджа Мелони, а также президент Финляндии Александр Стубб. К ним присоединилась глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

Президент США прежде заявлял, что не исключает в будущем возможности проведения трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и Зеленским. Если предыдущие переговоры будут успешными. При этом Киев в день саммита в Вашингтоне атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ, российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) накануне сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника «Спис» на Смоленскую АЭС, а также была предотвращена попытка подорвать Крымский мост.

Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп заявил о необходимости обсудить обмен территориями между РФ и Украиной.

