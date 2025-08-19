Украина настаивает на прекращении огня перед полным мирным соглашением с Россией

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Срочная новость 105 0

Также Киев отказывается вывести войска из ДНР и ЛНР.

Украина настаивает на прекращении огня перед полным мирным соглашением с Россией

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Украина не примет никакую сделку, включающую территориальные уступки России, и настаивает на прекращении огня как первом шаге к полному мирному соглашению, сообщает FT со ссылкой на документ с предложениями Киева к встрече в Белом доме.

Киев также отказывается вывести войска из оставшихся под контролем ВСУ территорий Донецкой и Луганской народных республик.

До этого глава Незалежной заявлял, что конституция страны не подразумевает территориальных уступок, поэтому он категорически отверг вероятность вывода Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территорий Донбасса.

Ранее, писал 5-tv.ru, Зеленский заявил о готовности принять участие в трехсторонних переговорах, в которых будут задействованы Россия, США и Украина. Американский лидер Дональд Трамп увидел суть такого дипломатического общения в углублении переговоров и в выработке окончательного мирного соглашения относительно украинского конфликта.

При этом в ходе встречи с Зеленским и европейскими лидерами президент США выразил уверенность в том, что глава РФ Владимир Путин стремится к завершению конфликта на Украине. Американский лидер приостанавливал переговоры с главами стран ЕС, чтобы позвонить Путину.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+18° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
80.35
-0.08 93.56
-0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:32
Трамп заявил, что не звонил Путину в присутствии европейских лидеров
20:25
Лавров: Финляндия вступила в НАТО вопреки договору с СССР
20:09
Путин рассказал наследному принцу Саудовской Аравии о саммите с Трампом
19:50
Яростное желание войны: что ЕС прикрывает «гарантиями безопасности» для Киева
19:31
«Одуревала от боли»: Ида Галич рассказала о восстановлении после кесарева сечения
19:15
Новые очаги: ландшафтный пожар в Симферополе тушат с помощью авиации

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака
Суета у Овнов, баланс у Близнецов: гороскоп для всех знаков на сентябрь 2025
«Никто не отличит вообще»: Николай Расторгуев нашел себе замену
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс