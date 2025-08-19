Путин назвал образование основой успеха развития России

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 44 0

Отечественную педагогику отличает многогранный и разносторонний подход.

Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Основа успеха развития России — доступность и качество образования. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе приветственной речи на Всероссийском педагогическом съезде.

На форуме собрались преподаватели, ученые, наставники, а также представители органов власти и общественных организаций со всей России. Их объединила общая цель — определение приоритетов в развитии системы образования.

«Такой авторитетный состав участников в полной мере соответствует главной цели вашей встречи, ведь именно образование, его доступность и качество являются ключевым фактором, основой долгосрочного успеха развития России», — сказано на сайте Кремля.

Путин отметил, что отличительной чертой отечественной педагогики является многогранный и разносторонний подход. В связи с этим определить направление совместных планов было легко — очевидно, что в основу развития должны лечь лучшие традиции дореволюционной, советской и современной российской школы.

Глава государства обратил внимание на потребность в решении ключевых вопросов. В их числе — обновление содержания учебных программ и подготовка квалифицированных педагогов, а также обеспечение достойного уровня оплаты и условий труда для преподавателей в регионах РФ.

Путин надеется, что результатом открытых дискуссий станет конструктивный обмен идеями и наработками, выстраивание «живой» системы образования, реализация потенциала государства и решение ключевых задач развития.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что правительство РФ направит более 200 миллионов рублей в Белгород и Курск.

