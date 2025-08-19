Правительство РФ направит более 200 миллионов рублей в Белгород и Курск

|
Эти средства пойдут на помощь жителям и организациям регионов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Тема:
Курская область

Правительство России направит более 200 миллионов рублей на поддержку жителей и организаций Белгородской и Курской областей. Об этом говорится в Telegram-канале высшего исполнительного органа государственной власти.

Пресс-служба правительства пояснила, что свыше 60 миллионов рублей пойдет на выплаты жителям Белгородской области, которые потеряли свое имущество. На одного человека выделят более 150 тысяч рублей.

В Курскую область правительство направит более 150 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на поддержку 25 организаций, которые предоставляют жилищно-коммунальные услуги в регионе.

«Решение связано с тем, что с августа 2024 года для жителей отдельных территорий Курской области приостановили начисление платы за ЖКХ», — сказано в посте.

В пресс-службе добавили, что дополнительная помощь от государства позволит и дальше региональным организациям без перебоев поставлять гражданам и предприятиям свои услуги.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что правительство выделит Курской области еще более 40 миллионов рублей. Он также напомнил о важности помощи жителям региона, чтобы те после потери жилья смогли вернуться к нормальной жизни.

Города России регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) с момента начала специальной военной операции, о которой российский лидер Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в годовщину вторжения ВСУ в Курскую область в Судже почтили память погибших.

Тема:
Курская область
