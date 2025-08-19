Трамп: Франция, Германия и Великобритания хотят разместить свои силы на Украине

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 68 0

По словам американского президента, это не создаст проблем с Россией.

Трамп: Франция и Германия хотят разместить свои силы на Украине

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/PRESSEFOTOGRAFIE UDO GOTT

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Франция и Германия хотят разместить свои силы на Украине, однако это не создаст проблем с Россией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Франция и Германия, а также Великобритания хотят, знаете ли, иметь свои войска на земле», — сообщил он.

При этом, Трамп сообщил о том, что американских войск на территории Незалежной не будет, пока он остается на посту президента.

Трамп провел встречу 18 августа в Белом Доме с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. На визите в Вашингтоне они обсуждали урегулирования кризиса на Украине. После саммита Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы пересказать итоги встречи.

На встречу в Вашингтоне прибыли глава Европейской комиссии Урсула Фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон. Присутствовали и и премьер-министр Италии Джорджия Мелони, а также президент Финляндии Александр Стубб.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп считает невозможным возвращение Крыма Украине и вступление Киева в НАТО. При этом, на саммите с европейскими лидерами он уже напомнил о позиции России по поводу вступления Незалежной в ряды Североатлантического альянса.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+18° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
80.35
-0.08 93.56
-0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:32
Трамп заявил, что не звонил Путину в присутствии европейских лидеров
20:25
Лавров: Финляндия вступила в НАТО вопреки договору с СССР
20:09
Путин рассказал наследному принцу Саудовской Аравии о саммите с Трампом
19:50
Яростное желание войны: что ЕС прикрывает «гарантиями безопасности» для Киева
19:31
«Одуревала от боли»: Ида Галич рассказала о восстановлении после кесарева сечения
19:15
Новые очаги: ландшафтный пожар в Симферополе тушат с помощью авиации

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака
Суета у Овнов, баланс у Близнецов: гороскоп для всех знаков на сентябрь 2025
«Никто не отличит вообще»: Николай Расторгуев нашел себе замену
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс