Первые депортированные из США украинцы вернулись на родину

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 61 0

Трамп поднимает уровень безопасности на улицах США борьбой с незаконной миграцией.

Первые депортированные из США украинцы вернулись на родину

Фото: X/U.S. Immigration and Customs Enforcement/ICEgov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Первые депортированные из США украинцы вернулись на родину. Об этом сообщила Иммиграционная и таможенная полиция США на своей странице в социальной сети X.

Ведомство опубликовало пару снимков с украинской границы, где, судя по всему, прибывшие из Штатов граждане Незалежной приходят таможню.

Весной президент США Дональд Трамп объявил, что намерен депортировать около 200 тысяч украинцев, которые получили при бывшем главе Белого дома Джо Байдене статус беженцев со временной защитой.

На возвращение граждан Незалежной американское правительство выделило 250 миллионов долларов, ранее эти деньги предназначались для иностранной помощи.

Администрация Трампа призвала власти Украины принять депортированных из США людей. Глава Соединенных Штатов пытатся повысить уровень безопасности на американских улицах, в том числе путем сдерживания незаконной миграции.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп заявил о высочайшем уровне преступности в Вашингтоне.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+18° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
80.35
-0.08 93.56
-0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:32
Трамп заявил, что не звонил Путину в присутствии европейских лидеров
20:25
Лавров: Финляндия вступила в НАТО вопреки договору с СССР
20:09
Путин рассказал наследному принцу Саудовской Аравии о саммите с Трампом
19:50
Яростное желание войны: что ЕС прикрывает «гарантиями безопасности» для Киева
19:31
«Одуревала от боли»: Ида Галич рассказала о восстановлении после кесарева сечения
19:15
Новые очаги: ландшафтный пожар в Симферополе тушат с помощью авиации

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака
Суета у Овнов, баланс у Близнецов: гороскоп для всех знаков на сентябрь 2025
«Никто не отличит вообще»: Николай Расторгуев нашел себе замену
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс