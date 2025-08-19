Путин рассказал наследному принцу Саудовской Аравии о саммите с Трампом
Были также рассмотрены вопросы сотрудничества двух стран, включая политическую, торгово-экономическую и инвестиционную области.
Фото, видео: Алексей Никольский/ТАСС; 5-tv.ru
О результатах российско-американских контактов Владимир Путин сегодня сообщил наследному принцу, председателю Совета министров Саудовской Аравии. Наш президент поговорил по телефону с Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.
Стороны обсудили и вопросы двустороннего сотрудничества, они касаются торгово-экономической и инвестиционной областей. Совместная работа в формате «ОПЕК+» по обеспечению стабильности глобального энергетического рынка получила высокую оценку.
