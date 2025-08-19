Медицинский миф? Полезно ли на самом деле употреблять цитрусовые во время простуды

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина

Многие убеждены, что некоторые фрукты ускоряют процесс выздоровления. Однако на деле эффект будет противоположным. И вот почему.

Можно ли есть цитрусовые при простуде

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

Педиатр Бережанский не советует есть цитрусовые при простуде

Во время простуды лучше не есть цитрусовые. Об этом рассказал педиатр Павел Бережанский в беседе с aif.ru.

«Это миф. Несмотря на распространенное мнение о высоком содержании витамина С в лимонах, апельсинах и мандаринах, эти фрукты не рекомендуются при простудных заболеваниях», — рассказал эксперт.

Широко распространено мнение, что при простуде стоит употреблять больше цитрусовых из-за содержания в них витамина С. Якобы это поможет скорее пойти на поправку. Однако, как оказалось, это все — большое заблуждение.

Более того, употребление этих фруктов даже затрудняет процесс выздоровления.

Главная причина — кислота, которая содержится в цитрусовых и раздражает слизистые оболочки. При заболевании у человека слизистые и так воспалены, а дополнительная кислота лишь усилит дискомфорт и увеличит нагрузку на организм.

Поэтому врач рекомендует поискать этого витамина в других продуктах. Например, в брокколи, сладком перце, капусте, зелени и картофеле.

«Пейте больше теплой воды, употребляйте легкую пищу и соблюдайте постельный режим», — добавляет педиатр.

Однако важно отметить, что принимать витамин С стоит в общий период заболеваемости каждый день для профилактики, тогда это действительно поможет быстрее выздороветь. Если принимать этот витамин уже во время болезни, то эффекта не будет.

