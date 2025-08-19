Медицинский миф? Полезно ли на самом деле употреблять цитрусовые во время простуды

Педиатр Бережанский не советует есть цитрусовые при простуде

Во время простуды лучше не есть цитрусовые. Об этом рассказал педиатр Павел Бережанский в беседе с aif.ru.

«Это миф. Несмотря на распространенное мнение о высоком содержании витамина С в лимонах, апельсинах и мандаринах, эти фрукты не рекомендуются при простудных заболеваниях», — рассказал эксперт.

Широко распространено мнение, что при простуде стоит употреблять больше цитрусовых из-за содержания в них витамина С. Якобы это поможет скорее пойти на поправку. Однако, как оказалось, это все — большое заблуждение.

Более того, употребление этих фруктов даже затрудняет процесс выздоровления.

Главная причина — кислота, которая содержится в цитрусовых и раздражает слизистые оболочки. При заболевании у человека слизистые и так воспалены, а дополнительная кислота лишь усилит дискомфорт и увеличит нагрузку на организм.

Поэтому врач рекомендует поискать этого витамина в других продуктах. Например, в брокколи, сладком перце, капусте, зелени и картофеле.

«Пейте больше теплой воды, употребляйте легкую пищу и соблюдайте постельный режим», — добавляет педиатр.

Однако важно отметить, что принимать витамин С стоит в общий период заболеваемости каждый день для профилактики, тогда это действительно поможет быстрее выздороветь. Если принимать этот витамин уже во время болезни, то эффекта не будет.

