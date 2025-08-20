Близкие Яниса Тиммы собираются оспорить брачный контракт с Седоковой

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 85 0

Семья будет добиваться, чтобы договор признали либо недействительным, либо ничтожным.

Близкие Яниса Тиммы собираются оспорить брачный контракт с Седоковой

Фото: Прокофьев Вячеслав/ТАСС

Семья 32-летнего баскетболиста Яниса Тиммы намерена в сентябре обратиться в суд, чтобы оспорить его брачный договор с певицей Анной Седоковой. Об этом aif.ru сообщила адвокат Маргарита Гаврилова.

Если суд признает договор недействительным или ничтожным, близкие спортсмена смогут оспорить сделки, совершенные на его основе.

«В этом случае с Седоковой будут взыскиваться долговые обязательства по проданным квартирам. Она будет обязана вернуть половину или полную стоимость недвижимости», — объяснила Гаврилова.

До этого сообщалось, что Седоковой могут провести допрос в онлайн-формате в рамках дела о доведении до самоубийства ее бывшего мужа.

Яниса Тимму нашли мертвым в Москве утром 17 декабря 2024 года. Следственные органы пришли к выводу, что спортсмен покончил с собой. За неделю до трагедии он и Седокова официально оформили развод.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Седокова прокомментировала смерть бывшего супруга. Она призналась, что не хочет, чтобы ее жалели.

