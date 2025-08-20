Дмитриев поблагодарил Орбана за его мирные инициативы по Украине

В ЕС тем временем, кажется, начали кампанию против компромиссного соглашения Москвы и Киева.

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев поблагодарил Виктора Орбана за предлагаемые им мирные инициативы, которые являются наглядным подтверждением трезвого взгляда венгерского руководства на украинский кризис. Так глава РФПИ отреагировал на предложение Орбана сделать Будапешт площадкой для переговоров.

На этом фоне глава венгерского МИД Петер Сиярто подчеркнул: позиция страны по конфликту останется неизменной, несмотря на давление партнеров по ЕС.

«Мы не заинтересованы в том, чтобы мир снова разделился на блоки. Есть те, кто этого добивается, есть те, кто этого хочет. Если им это удастся, это будет противоречить нашим интересам», - сказал гава МИД Венгрии

Примечательно, что вскоре после возвращения из Вашингтона европейские лидеры резко изменили тон. Как выяснил Bloomberg, не менее десяти стран ЕС выразили готовность отправить войска на Украину в рамках возможных «гарантий безопасности».

По мнению экспертов, европейские «ястребы» фактически начали кампанию против компромиссного соглашения Москвы и Киева. Ведь для России развертывание иностранных войск на украинской территории — неприемлемо.

