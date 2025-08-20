ВС РФ пресекли попытку диверсии ВСУ в акватории Черного моря

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 38 0

Об этом сообщили в Минобороны России.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Kay Nietfeld; 5-tv.ru

Вооруженные силы Российской Федерации пресекли попытку диверсионной операции со стороны Вооруженных сил Украины в 72 километрах от побережья Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

«В ночь с 19 на 20 августа ВСУ предприняли попытку осуществить диверсионную операцию в акватории Черного моря с использованием десантных катеров», — указано в сообщении.

В ведомстве добавили, что украинские катера шли из Одессы в направлении мыса Тарханкут на западе Крыма. Один из них был атакован и поражен ударным боеприпасом «Ланцет».

В отражении нападения принимали участие экипажи беспилотных летательных аппаратов из Испытательного центра передовых дроновых технологий Минобороны России «Рубикон». Аппараты Zala выполняли задачи по разведке района.

 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ освободили три населенных пункта в ДНР и Днепропетровской области.

