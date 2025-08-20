ВС РФ пресекли попытку диверсии ВСУ в акватории Черного моря

Вооруженные силы Российской Федерации пресекли попытку диверсионной операции со стороны Вооруженных сил Украины в 72 километрах от побережья Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В ночь с 19 на 20 августа ВСУ предприняли попытку осуществить диверсионную операцию в акватории Черного моря с использованием десантных катеров», — указано в сообщении.

В ведомстве добавили, что украинские катера шли из Одессы в направлении мыса Тарханкут на западе Крыма. Один из них был атакован и поражен ударным боеприпасом «Ланцет».

В отражении нападения принимали участие экипажи беспилотных летательных аппаратов из Испытательного центра передовых дроновых технологий Минобороны России «Рубикон». Аппараты Zala выполняли задачи по разведке района.

