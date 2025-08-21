«Миссис Россия — 2025» Семенова рассказала о победе в конкурсе и хейте

Одержавшая победу в конкурсе «Миссис Россия» Екатерина Семенова из Магнитогорска Челябинской области столкнулась сначала с радостным ощущением от выигрыша первого места, а затем с непониманием общественности. В беседе со Starhit.ru она поделилась тем, как готовилась к участию и какие эмоции испытывала от победы.

По признанию самой победительницы первое место ей досталось не случайно, ведь она долгие годы усердно работала над собой.

«Нет никакой волшебной таблетки. Спорт, преимущественно правильное питание, отсутствие алкоголя. И самое главное — состояние души, которое достигается только при соблюдении баланса между духовным и материальным», — заявила обладательница титула.

К конкурсу Федерального значения Семенова начала готовиться в середине мая. Она отрабатывала сразу несколько этапов — образ, костюмы и сюрприз для членов жюри.

«Очень большая эмоциональная и физическая нагрузка. Это прям марафон стойкости. Постоянно быть готовой на все 100%. Как внешне, так и внутренне. Я на самом деле еще даже не поняла, что все закончилось. До сих пор прихожу в себя», — откровенно рассказала Екатерина.

Как отметила женщина, она безусловно хотела одержать победу.

«Я много лет к этому шла и много сделала не только для себя, но и для других женщин. На собственном примере доказывая — сначала ты веришь в себя, а потом в тебя верит весь мир!» — подчеркнула она.

Однако Семеновой не удалось избежать негативно настроенной аудитории. После ее победы часть пользователей в сети начали обвинять финалистку в неестественности. При этом Екатерина призналась, что спокойно относится к негативным комментариям, поскольку они не задевают ее гордость.

«К хейту отношусь иронично. Повлиять на него не могу, могу лишь продолжать делать то, что делаю. Всем не угодишь. Эту неприятность мы переживем! В самолете меня незнакомые люди узнавали и поздравляли. Очень много до сих пор получаю теплых слов. Так что, хейт в сравнении с ними меркнет», — пояснила свое отношение к ситуации Екатерина.

