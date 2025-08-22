Вуди Аллен станет участником программы Московской международной недели кино

Культовый американский режиссер, сценарист и актер, обладатель четырех премий «Оскар» Хейвуд (Вуди) Аллен (Имя при рождении Аллан Стюарт Кенигсберг — Прим. ред.) станет участником программы Московской международной недели кино. Об этом сообщили представители пресс-службы проекта. Мероприятие пройдет 24–25 августа на площадке Кинозавода «Москино».

В 2025 году неделю кино посетят более 80 деятелей киноиндустрии из более чем 20 стран, в том числе Индии, Китая, Турции, ОАЭ, Саудовской Аравии, Египта, Ирана, Бразилии, США, Мексики и Южной Кореи. Помимо Вуди Аллена в списках приглашенных гостей сербский режиссер Эмир Кустурица и американский актер Марк Дакаскос.

Как рассказали организаторы недели кино, программа состоит из четырех специальных треков «Понимать», «Ощущать», «Создавать» и «Продвигать». В рамках события на Кинозаводе «Москино» пройдут панельные дискуссии, презентации проектов и круглые столы, целью которых является укрепление и расширение международных связей в сфере киноискусства. Участие примут более 150 представителей российских и зарубежных компаний.

Вуди Аллен станет хедлайнером 45-минутной лекции-встречи «Легенды мирового кинематографа», она состоится 24 августа в 17:00 в Открытом зале, модератором встречи выступит Федор Бондарчук. На счету американского режиссера более полусотни фильмов, за ним следует слава автора, снимающего по картине в год. Наиболее известными работами являются ленты «Любовь и смерть», «Зелиг», «Манхэттен», «Энни Холл», «Полночь в Париже».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Международный фестиваль искусства «Каспийские сезоны» пройдет в Астрахани.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.