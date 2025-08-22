Дональд Трамп намерен выступить с заявлением 22 августа

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 119 0

Ранее американский лидер провел ряд встреч: с Путиным, Зеленским и главами европейских стран.

Трамп намерен выступить с заявлением сегодня

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Президент США Дональд Трамп 22 августа выступит с заявлением. Этот вывод следует из рабочего графика американского лидера, опубликованного на Roll Call.

«Президент делает заявление. Овальный кабинет, пресс-пул Белого дома», — сказано в сообщении.

Предварительно, выступление состоится в 19:00 по московскому времени.

В Белом доме 18 августа прошла встреча Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. За закрытыми дверями они беседовали около получаса, а затем встретились с лидерами стран-участниц Евросоюза.

До этого, 15 августа, Трамп принял участие в саммите с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске. Стороны обсудили широкий круг вопросов, среди которых ключевое место занимали урегулирование конфликта на Украине и укрепление сотрудничества в обеспечении безопасности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Трамп может пересмотреть свой подход к процессу мирного урегулирования на Украине в течение двух недель. Если такое случится, американский лидер сообщит общественности. Потребность в переосмыслении политики по Украине Трамп озвучил на фоне поиска международным сообществом решений по устранению первопричин конфликта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

